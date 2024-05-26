Собянин поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие Москвы

Московская неделя предпринимательства завершилась, собрав около 240 тысяч посетителей. Это стало возможным благодаря проведению множества мероприятий, включая Московский предпринимательский форум, который привлек внимание свыше трех тысяч деловых людей, экспертов и жителей столицы.