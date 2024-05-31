Беседовавшая с Путиным мать-героиня заявила, что ее жизнь в ДНР поменялась

ДНР только выиграла после того, как воссоединилась с Россией. Такое заявление сделала в беседе с РИА Новости мать-героиня из ДНР Ирина Волга, которая общалась по видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
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