Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: при победе Трампа Зеленскому будут искать замену

При нахождении у власти Владимира Зеленского мирного урегулирования конфликта ждать не следует, однако в случае победы на выборах в США Дональда Трампа украинскому лидеру будут искать замену, чтобы начать переговоры.
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