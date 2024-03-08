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Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Мальорку», «Реал» сыграет с «Сельтой» в воскресенье

Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Мальорку», «Реал» сыграет с «Сельтой» в воскресенье

В субботу «Атлетико» сыграет в гостях с «Кадисом», «Жирона» встретится дома с «Осасуной». В воскресенье «Реал» будет противостоять на своем поле «Сельте».

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