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У того, кто смотрел в СССР, не прокатит: попробуйте ответить на 10 простых вопросов по всенародно любимой комедии «Гараж»

У того, кто смотрел в СССР, не прокатит: попробуйте ответить на 10 простых вопросов по всенародно любимой комедии «Гараж»

Проверьте, насколько въехали вы в популярнейшую кинокомедию! фото: кадр из фильма «Гараж» (1979)Каждый год 10 марта, пока другие ходят в баню и другие культурные заведения, мы ходим в «Гараж» — отмечать годовщину премьеры это культовой, выдающейся, если не сказать великой… А почему, собственно, не сказать? Говорим — великой кинокомедии Эльдара Рязанова.

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