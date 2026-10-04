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Пятый канал

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Приставы арестовали счета организатора отмененных концертов рэпера Канье Уэста

Приставы арестовали счета организатора отмененных концертов рэпера Канье Уэста

Судебные приставы арестовали счета московской концертной компании Say Agency, выступавшей организатором концертов рэпера Канье Уэста, которые должны были состояться в Санкт-Петербурге.

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