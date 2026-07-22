ЦИК Армении не дал согласия на арест депутата Нарека Карапетяна

Центральная избирательная комиссия Армении возвратила ходатайство Генеральной прокуратуры, в котором ведомство запрашивало согласие на применение меры пресечения в виде лишения свободы в отношении избранного депутата Нарека Карапетяна, являющегося первым номером в списке предвыборного блока «Сильная Армения».
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