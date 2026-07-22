Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 549 подписчиков

ЦИК Армении не дал согласия на арест депутата Нарека Карапетяна

ЦИК Армении не дал согласия на арест депутата Нарека Карапетяна

Центральная избирательная комиссия Армении возвратила ходатайство Генеральной прокуратуры, в котором ведомство запрашивало согласие на применение меры пресечения в виде лишения свободы в отношении избранного депутата Нарека Карапетяна, являющегося первым номером в списке предвыборного блока «Сильная Армения».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии