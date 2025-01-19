Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Геннадий Бережнов
    Мы дали увезти наше сырьё и для них это повод сделать что то похуже! Где то надо и бить прямо в нос - это чувствительно!Российские С-400 ...
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    всех хохляцких мразей  бог покарает..жизни им не будетЗамученные жители...

И чужая худющая матушка...(с)

Это  выложили  сегодня   многие.https://t.me/politadequate/9443А  меня   интересует  вот что.  Где-то  недели  две тому  назад -  то  есть в новогодние  праздники -  центральные  каналы  показывали,  как    наши  бойцы    дают возможность  пленным  укропам  позвонить  матерям и  при  этом  говорят, что  мать  это  святое, и  т.

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