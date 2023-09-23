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Льюис Хэмилтон о судейских ошибках: «Хотелось бы увидеть, сможет ли ИИ справиться лучше или нет»

ФИА подтвердила, что в Сингапуре за блокировку пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды Максу Ферстаппену следовало выписать штраф в виде потери трех позиций на старте гонки.

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