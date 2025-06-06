МЧС России предлагает запретить приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей. Соответствующее положение содержится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале для общественного обсуждения.
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