В Киеве ждут "мегаудар": Россия ужесточила мирные требования

SI

Sergey Ivanov

А чему вы так наивно удивляетесь? Это капитализм! А значит- все на продажу! Честь, совесть, урановые руды, литий, редкоземы... И все это наши господа Эффективные Менеджеры наверняка уже успели между собой поделить! Ну, а все эти сказки про «денаци- и демили-» это для русских наивных полезных идиотов и упертых идиот- патриотов. Хотя, если честно, то у меня эта украинская возня с Бандерой вызывает ненависть. Потому, что я прекрасно знаю: Там, где национальный герой- Бандера- там фашизм! И не нужно никаких больше доказательств! Вот Трамп молодец! Чистый гангстер времен начала 20- века! Вот он говорит правду! Не смущаясь тем, что правда эта сильно чем- то пованивает. Зачем он, например, влез в Венесуэлу? -Мне нужна нефть!! И он ее получил. Чужую. И прикарманил всю. Хотя совсем недавно божился, что нефтяные деньги направит на развитие Венесуэлы. Наши идеологи по старой советской традиции корысть оборачивают в нарядный конфетный фантик. Ну и стоит встать на эту точку зрения- (Это не моя точка зрения. Это точка зрения Маркса.)- и тогда получают объяснение многие странности этой войны. Например, почему мы начали блокаду Одессы только на пятый год войны. Почему не уничтожаем логистику противника. Маркс еще 100 лет назад дал всем этим странностям объяснение: Потому, что наши Эффективные Менеджеры уже все поделили! И каждый из них уже высчитывает суммы барышей... Это капитализм. И хотите вы этого или нет- но капитал будет вести себя именно так, как описал Маркс! Ну, а теория Маркса всесильна потому, что она верная! (Ленин)