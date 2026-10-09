Чемпионат Франции. «Ланс» примет «Лион», «Монако» против «Тулузы», «ПСЖ» сыграет с «Ле-Маном»

В пятницу, 9 октября, « Ланс » примет « Лион » в матче 6-го тура чемпионата Франции. В субботу « Лилль » сыграет против « Гавра », « Монако » Александра Головина – против «Тулузы», «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится с «Ле-Маном».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым