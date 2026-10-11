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Царьград

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В Новосибирске закроют вход на «Октябрьскую» на 10 дней

В Новосибирске закроют вход на «Октябрьскую» на 10 дней

С 13 по 23 октября пассажиры не смогут попасть на станцию «Октябрьская» через вестибюль № 2 рядом с региональным Законодательным собранием и улицей Шевченко — там будут менять турникеты.

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