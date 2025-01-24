В Воронежской области три многоквартирных дома были повреждены при атаке дронов

В Воронежской области несколько жилых домов получили повреждения при атаке беспилотников. Глава региона Александр Гусев сообщил, что в одном из городских округов было повреждено остекление в трех многоквартирных домах.
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