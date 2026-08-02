«Да что они себе позволяют в нашем Оренбурге!»: мусульманка призвала «сестёр» наказывать россиян за неуважение к исламу и мигрантам

Роман Мы слишком с ними церемонимся!

НН Наталия Николаевна Дрозденко Судя по ее слогу и выражениям,это не мусульманка,а провокаторша,засланный казачок,таких надо самих привлекать за разжигание,нечего с ними церемониться.