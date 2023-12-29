WP заявила о неспособности США распоряжаться замороженными активами РФ

Администрация президента Джо Байдена прониклась идеей использовать замороженные активы России на Западе для финансирования Украины, однако без согласия со стороны Европы реализовать ее в одностороннем порядке США не смогут.
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