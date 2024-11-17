Пандемия нового века: что угрожает человечеству по мнению экспертов Ирэн ОрлонскаяВ период пандемии COVID-19 многие эксперты предсказывали, что после окончания эпидемии может возникнуть новая угроза в виде гриппа с высокой летальностью, достигающей 30%.