Пандемия нового века: что угрожает человечеству по мнению экспертов Ирэн ОрлонскаяВ период пандемии COVID-19 многие эксперты предсказывали, что после окончания эпидемии может возникнуть новая угроза в виде гриппа с высокой летальностью, достигающей 30%.
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