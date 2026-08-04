Выстрел на Каспии ради визита к Трампу: к чему ведут игры Зеленского с Ираном В конце июля украинские БПЛА-камикадзе атаковали иранское торговое судно в Каспийском море.
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Выстрел на Каспии ради визита к Трампу: к чему ведут игры Зеленского с Ираном В конце июля украинские БПЛА-камикадзе атаковали иранское торговое судно в Каспийском море.
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