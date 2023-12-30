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Будни мужчин. Все что нам интересно

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The Japan Times: Китай готов каждый день отправлять корабли к спорным островам

The Japan Times: Китай готов каждый день отправлять корабли к спорным островам

Китай готов силой решать территориальные вопросы, в частности, с Японией, пишет The Japan Times.Так, уже заявлены планы, что со следующего года патрулирование спорных с Японией островов Сенкаку (Дяоюйдао) боевыми кораблями станет не просто регулярным, а практически ежедневным.

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