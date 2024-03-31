Убьют или спрячут? Что ждёт Зеленского после 20 мая

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Воробей

- "— Еще за год до теракта 11 сентября 2001 года его группа вычислила на территории Соединенных Штатов две из трех активных ячеек «Аль-Каиды», члены которых впоследствии участвовали в террористической атаке на «башни-близнецы»" Когда я это прочитал, то улыбнулся! )))))