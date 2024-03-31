В Вашингтоне определились, кто в ближайшее время станет главой «похоронной команды» на Украине Вашингтон может сместить украинского президента Владимира Зеленского, считает бывший разведчик Тони Шаффер.
Убьют или спрячут? Что ждёт Зеленского после 20 мая
Комментарии
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В
Воробей
- "— Еще за год до теракта 11 сентября 2001 года его группа вычислила на территории Соединенных Штатов две из трех активных ячеек «Аль-Каиды», члены которых впоследствии участвовали в террористической атаке на «башни-близнецы»" Когда я это прочитал, то улыбнулся! )))))
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13 час.
С
Сергей
Там давно уже доказано,что был подрыв опор изнутри. Только рты всем позатыкали. На видео замечательно видно направленный взрыв.
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12 час.
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