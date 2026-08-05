Футболисты "Спартака" разгромили "Оренбург" на старте Кубка России

Дубль Манфреда Угальде и точные удары Пабло Солари, Наиля Умярова и Павла Полеха принесли московскому "Спартаку" победу над "Оренбургом" в домашней встрече первого тура групповой стадии "пути Российской Премьер‑лиги" Кубка России.
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