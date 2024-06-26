Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Случилось долгожданное. Прилетел ответ и «ГлобалХок» отпугнули

Случилось долгожданное. Прилетел ответ и «ГлобалХок» отпугнули

Майор Гром Многие, и мы тоже, много раз задавали вопрос о том, почему американские «Риперы» и «ГлобалХоки» свободно летают и делают свою работу? Ведь очевидно, что это с их помощью идёт целеуказание для дронов, «Штормов», «АТАКМС» и др.

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Комментарии
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Сергей
на хрена было начинать эту Странную Военную Операцию -СВО- если не хватает бздо у Верховного отдать приказ на уничтожение ....  А все остальные турбулентности - это для пионеров из патриотических клубов... Вои когда по кремлю прилетит- тогда зачешется...наверное...  боже, какая стыдоба....
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6 час.
ТБ
Татьяна Бут
Сергей, Балу, беспилотник находится в нейтральной полосе. Там мы не имеем права сбивать, иначе и они начнут нас сбивать в нейтральной полосе. Запад знает законы, так же как и мы. Если мы нарушим этот закон, то сами и пострадаем.
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5 час.
sorsw
Традиционное соплежуйство...
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3 час.

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