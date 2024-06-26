Случилось долгожданное. Прилетел ответ и «ГлобалХок» отпугнули

на хрена было начинать эту Странную Военную Операцию -СВО- если не хватает бздо у Верховного отдать приказ на уничтожение .... А все остальные турбулентности - это для пионеров из патриотических клубов... Вои когда по кремлю прилетит- тогда зачешется...наверное... боже, какая стыдоба....

ТБ

Татьяна Бут

Сергей, Балу, беспилотник находится в нейтральной полосе. Там мы не имеем права сбивать, иначе и они начнут нас сбивать в нейтральной полосе. Запад знает законы, так же как и мы. Если мы нарушим этот закон, то сами и пострадаем.