Русский Колоколъ Рисунок ИИ Kandinsky 2.0 Как диаспоры решают свои вопросы с образованием детей – на примере московского вуза.
Дядя Асламбек похлопотал: в "Бауманке" преподаватели попались на взятках
Комментарии
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Александр Павлов
Он сегодня занят. Исполняет наказы Матвиенко На практике налаживает горизонтальные связи в коленно-локтевой позиции.
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1 час.
TA
Tchernichova Aneta
Не было такое в СССР!!!!!!!! Я закончила МГУ Ломоносов в 1979 году! Мы все честно учились и честно сдавали экзамены и зачёты.
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1 час.
Нина Комарова
Хочется заступиться за МГТУ им. Н.Э. Баумана. Стали разваливать и оптимизировать образование. К МГТУ им. Н.Э. Баумана прикрепили этот лесной институт-университет, который по тематике никак не может быть в сфере знаний, преподаваемых в вузе. Но Минобрнауки издал указ. Преподаватели и ректорат были в шоке. Вот результат. Диплом-то будет с эмблемой Бауманки. Эта оптимизация загубила многие институты. Был институт Советской торговли на ул. Смольная, потом он стал коммерческим вузом, потом его присоединили к Плехановскому. И что? Уже много лет стоит прекрасное здание бесхозным. Якобы относится к Плехановке. Но студентов не видно и не слышно. Отключено отопление и электроэнергия. Сами понимаете, что происходит без отопления в зимний период. Здание разрушится, станет аварийным и будет выкуплено очередным олигархом под какой-нибудь центр за копейки. Очень большой вопрос.
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1 час.
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