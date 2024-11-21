Дядя Асламбек похлопотал: в "Бауманке" преподаватели попались на взятках

Нина Комарова

Хочется заступиться за МГТУ им. Н.Э. Баумана. Стали разваливать и оптимизировать образование. К МГТУ им. Н.Э. Баумана прикрепили этот лесной институт-университет, который по тематике никак не может быть в сфере знаний, преподаваемых в вузе. Но Минобрнауки издал указ. Преподаватели и ректорат были в шоке. Вот результат. Диплом-то будет с эмблемой Бауманки. Эта оптимизация загубила многие институты. Был институт Советской торговли на ул. Смольная, потом он стал коммерческим вузом, потом его присоединили к Плехановскому. И что? Уже много лет стоит прекрасное здание бесхозным. Якобы относится к Плехановке. Но студентов не видно и не слышно. Отключено отопление и электроэнергия. Сами понимаете, что происходит без отопления в зимний период. Здание разрушится, станет аварийным и будет выкуплено очередным олигархом под какой-нибудь центр за копейки. Очень большой вопрос.