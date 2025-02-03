БлокнотРУ Чуть больше месяца прошло между первыми заявлениями еще не вступившего в должность Дональда Трампа о планах фактически выкинуть китайский бизнес из зоны Панамского канала и полным согласием Панамы с его требованиями.
Трамп вытер ноги об Китай: Панама сдалась без боя
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Сенатор США сам того не подозревая поделился алгоритмом. Украина не строила Одессу, Донецк, Херсон, Запорожье, Луганск и Севастополь. Россия построила....ДА...ЭТО РОССИЙСКИЕ ЗЕМЛИ...и НЕЧА ПАСТЬ РАСКРЫВАТЬ США на них
Ответить
9 час.
W
Walery
Хорошо бы и Президенту России тоже применить аналогичные меры в разборках с мигрантами - с этими блин "братскими" народами. А диаспоры так вообще запретить и ликвидировать. А то не понятно кто в РФ Власть и кому подчиняться - азеры уже в РФ везде...
Ответить
9 час.
Александр Третьяк
У Трампа есть чему поучиться
Ответить
29 мин.
Свежие комментарии