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Спички - не игрушка

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Трамп вытер ноги об Китай: Панама сдалась без боя

Трамп вытер ноги об Китай: Панама сдалась без боя

БлокнотРУ Чуть больше месяца прошло между первыми заявлениями еще не вступившего в должность Дональда Трампа о планах фактически выкинуть китайский бизнес из зоны Панамского канала и полным согласием Панамы с его требованиями.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Сенатор США сам того не подозревая поделился алгоритмом. Украина не строила Одессу, Донецк, Херсон, Запорожье, Луганск и Севастополь. Россия построила....ДА...ЭТО РОССИЙСКИЕ ЗЕМЛИ...и НЕЧА ПАСТЬ РАСКРЫВАТЬ США на них
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9 час.
W
Walery
Хорошо бы и Президенту России тоже применить аналогичные меры в разборках с мигрантами - с этими блин &quot;братскими&quot; народами.  А диаспоры так вообще запретить и ликвидировать. А то не понятно кто в РФ Власть и кому подчиняться -  азеры уже в РФ везде...
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9 час.
Александр Третьяк
У Трампа есть чему поучиться
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29 мин.
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