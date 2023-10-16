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Вдова актера Алексея Булдакова осталась без крыши над головой

Вдова актера Алексея Булдакова осталась без крыши над головой

Женщина лишилась многомиллионного состояния, но не помнит, как это произошло.Вдова народного артиста России Алексея Булдакова после его смерти получила солидное наследство, однако сейчас осталась без крыши над головой.

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