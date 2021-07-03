До заключения под стражу за наркопреступление нижегородец сделал в принтере тайник с амфетамином

Сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области поступила оперативная информация о том, что 34-летний местный житель, являющийся фигурантом уголовного дела о наркопреступлении, до заключения под стражу организовал в арендованной квартире тайник с запрещённым веществом.
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