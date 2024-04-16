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«Средняя температура» — всегда нормальная

«Средняя температура» — всегда нормальная

В ходе недавнего отчёта перед депутатами Госдумы премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в частности, заявил, что средняя зарплата в России составляет… 73 тысячи рублей! Такую цифру он назвал, отвечая на замечание руководителя КПРФ Геннадия Зюганова о невозможности прожить на зарплату в 20 тысяч рублей в месяц.

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Комментарии
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Андрей Тимохин
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13 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
&quot;СИРОТЫ&quot; России, политики, чиновники, &quot;народные&quot; избранники и т.д. у них такая там безработица, работать некому, кадровый голод, не укомплектованы штаты на 95% и т.д. Ой это из области фантастики, продаются и покупаются должности, отпрыскам готовы кабинеты во власти, главное что бы были поближе к народному бюджетному пирогу, чтобы разворовывать ради личного благосостояния.... Сплошная лож от власти...
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9 час.
Леонид
Несмотря на то, что коммунист балабол, сказал правильно. А премьеру следовало бы проверять то, что ему докладывают. Как и грантушке. А то они действительно живут на другой планете.
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2 час.

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