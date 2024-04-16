«Средняя температура» — всегда нормальная

АНГЕЛ АНГЕЛ

"СИРОТЫ" России, политики, чиновники, "народные" избранники и т.д. у них такая там безработица, работать некому, кадровый голод, не укомплектованы штаты на 95% и т.д. Ой это из области фантастики, продаются и покупаются должности, отпрыскам готовы кабинеты во власти, главное что бы были поближе к народному бюджетному пирогу, чтобы разворовывать ради личного благосостояния.... Сплошная лож от власти...