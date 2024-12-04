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Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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