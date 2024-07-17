Reuters: кандидат в вице-президенты Вэнс говорил, что Путин не угрожает Западу

В ЕС взволнованы тем, что экс-президент США Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов от республиканцев сенатора Джей Ди Вэнса, так как он не придерживается радикальных позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину и Украине, выступая против помощи ВСУ.
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