Reuters: кандидат в вице-президенты Вэнс говорил, что Путин не угрожает Западу

В ЕС взволнованы тем, что экс-президент США Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов от республиканцев сенатора Джей Ди Вэнса, так как он не придерживается радикальных позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину и Украине, выступая против помощи ВСУ.