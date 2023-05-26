Немецкий активист Чапке: в Мариуполь возвращается жизнь, город активно восстанавливается

Жизнь возвращается в Мариуполь, город активно восстанавливается после боевых действий. Об этом заявил председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Чапке в разговоре с «Известиями».
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