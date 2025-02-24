Партия ХДС/ХСС победила на досрочных выборах в бундестаг

Партия Христианско-демократического/Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победила на досрочных выборах в бундестаг, второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), следует из данных ЦИК, приведенных 23 февраля телеканалом ARD.
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