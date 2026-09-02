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Царьград

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НХЛ: Кучеров занял второе место в рейтинге лучших игроков

НХЛ: Кучеров занял второе место в рейтинге лучших игроков

Перед стартом сезона 2026/27 русский форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров занял второе место в рейтинге НХЛ.

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