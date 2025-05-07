Штрафы за мат могут вырасти в десятки раз

Депутат Александр Аксёненко сообщил о планах рассмотреть на межфракционной комиссии по защите русского языка инициативу о значительном повышении штрафов за использование мата в общественных местах и интернете .
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