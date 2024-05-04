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Игорь Шалимов: «В Кубке чрезмерное число матчей, не все на вылет – это лишает турнир зрелищности, команды не могут переварить. Трех игр на вылет весной достаточно»

«На мой взгляд, формула Кубка предполагает чрезмерное количество матчей, которые команды не могут переварить – я не назову ни одной команды, которая бы большинство игр провела основным составом.

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