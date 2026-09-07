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Тульские новости

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В Туле сократились очереди на автозаправках

В Туле сократились очереди на автозаправках

Туляки заметили, что очереди на заправках сократились, найти АИ-92 и АИ-95 стало проще, время ожидания снизилось до 15-20 минут.

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