Медико-социальная экспертиза: что это, чем занимается, для чего нужна, в каких сферах используется, плюсы и минусы

Медико-социальная экспертиза — суть, основные функции, применение, перспективы и риски Медико-социальная экспертиза (МСЭ) — это специализированное исследование, которое проводят врачи-эксперты для определения степени утраты трудоспособности и установления статуса инвалида.
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