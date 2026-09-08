Борьба за статус и 67 минут на ответ: как Карл III лишил герцогов Сассекских королевских привилегий

Возвращение принца Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет в Великобританию в конце августа 2026 года — после шести лет жизни в США — встретили в Лондоне без тени сентиментальности.
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