Игнорирование угроз России было бы огромной ошибкой

После 19 месяцев войны Европа по-прежнему не может предугадать следующий ход Москвы. Западные стратеги закрыли глаза на проблему и предпочли игнорировать высказывания и увещевания Путина и российских властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии