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Мировое обозрение

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Игнорирование угроз России было бы огромной ошибкой

Игнорирование угроз России было бы огромной ошибкой

После 19 месяцев войны Европа по-прежнему не может предугадать следующий ход Москвы. Западные стратеги закрыли глаза на проблему и предпочли игнорировать высказывания и увещевания Путина и российских властей.

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