Неспешный разговор

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Западные политики забыли, что сейчас век интернета – Боррель снова бредит

Западные политики забыли, что сейчас век интернета – Боррель снова бредит

«Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба»,— сказал Боррель.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Да  ГЕЙРОПЕЙСКИЕ ПОЛИТИКИ  просто на просто уже на @ОВНО ИСХОДЯТ   от  ЗАВИСТИ  по отношению к  РОССИИ ...!!!
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8 час.

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