В Астрахани специалисты банка уберегли пенсионерку от передачи 800000 рублей мошенникам

Полиция поблагодарила банковских работников за бдительность. На днях в Астрахани 63-летней женщине позвонил мужчина, представившись сотрудником полиции, и сообщил, что на ее имя неизвестными лицами оформляется кредит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии