В честь празднования Дня Победы сотрудники полиции Северной Осетии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В рамках празднования 79-й годовщины Великой Победы заместитель начальника подполковник внутренней службы Аслан Кайтмазов, заместитель начальника отдела - начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Ольга Чередниченко, председатель Совета ветеранов ОМВД России по Алагирскому району полковник полиции в отставке Олег Бицоев вместе с молодыми сотрудниками ОМВД России по Алагирскому району посетили ветеранов Великой Отечественной войны-Мурата Алихановича Хадарцева и Алексея Митрофановича Шевченко.