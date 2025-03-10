Голикова рассказала о влиянии нового указа на неработающих пенсионеров

Жизнь неработающих пожилых петербуржцев кардинально изменится уже в марте 2025 года. Зампред председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о том, какие нововведения повлияют на жизнь пенсионеров.
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