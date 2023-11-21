В статье “В Microsoft объяснили, чем может быть полезен их ИИ Copilot для Windows 10 и 11” рассказывается о том, почему Copilot, ранее известный как Bing Chat, может быть полезен пользователям Windows 10 и 11.
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