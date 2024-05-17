В Хабаровском крае готовится новый сезон профориентационного проекта "Билет в будущее"

Хабаровский край активно готовится к новому сезону профориентационного проекта "Билет в будущее". Данный проект направлен на профессиональное самоопределение и ориентацию школьников 6-11 классов посредством комплексной диагностики навыков и практических занятий.
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