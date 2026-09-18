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Главы МИД стран ОДКБ проведут встречу на полях Генассамблеи ООН

Главы МИД стран ОДКБ проведут встречу на полях Генассамблеи ООН

Главы Министерств иностранных дел стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков проведут встречу на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

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