Росавиация: в аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.
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