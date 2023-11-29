САМЫЙ СТРАШНЫЙ КИЛЛЕР 90-Х ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ: БАНДИТЫ ПРИГОТОВИЛИ САШЕ-СОЛДАТУ СЮРПРИЗ?

Владимир Михальков

Во всём этом виноваты два негодяя Горбачёв и Ельцин которых почему то с почётом похоронили на Новодевичьем кладбище главном мемориальном кладбище страны а за то что они сделали им вообще нет места в русской земле! Если бы не эти два ублюдка все эти бандиты из 90 х жили бы и трудились как все нормальные люди ведь не зверями же их мама родила! Ведь хотел же он пойти в СОБР родине служить но какой то мудак его туда не взял зато взяли другие! Главарь Ореховской ОПГ Тимофеев "Сильвестр" был обыкновенным трактористом пахал землю а его приемник Буторин "Ося" прапорщик командир мотострелкового взвода!