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САМЫЙ СТРАШНЫЙ КИЛЛЕР 90-Х ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ: БАНДИТЫ ПРИГОТОВИЛИ САШЕ-СОЛДАТУ СЮРПРИЗ?

САМЫЙ СТРАШНЫЙ КИЛЛЕР 90-Х ВЕРНУЛСЯ В МОСКВУ: БАНДИТЫ ПРИГОТОВИЛИ САШЕ-СОЛДАТУ СЮРПРИЗ?

Александр Пустовалов, который только по доказанным фактам причастен к 22 убийствам, отсидел 24 года – и сейчас снова на свободе.

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Комментарии
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Alexandr Priporov
Полностью с вами согласен...
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13 час.
Андрей Тихонов
Пусть теперь чурок мочит
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8 час.
Владимир Михальков
Во всём этом виноваты два негодяя Горбачёв и Ельцин которых почему то с почётом похоронили на Новодевичьем кладбище главном мемориальном кладбище страны а за то что они сделали им вообще нет места в русской земле! Если бы не эти два ублюдка все эти бандиты из 90 х жили бы и трудились как все нормальные люди ведь не зверями же их мама родила! Ведь хотел же он пойти в СОБР родине служить но какой то мудак его туда не взял зато взяли другие! Главарь Ореховской ОПГ Тимофеев &quot;Сильвестр&quot; был обыкновенным трактористом пахал землю а его приемник Буторин &quot;Ося&quot; прапорщик командир мотострелкового взвода!
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6 час.

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