Кадры обстановки на месте взрыва Tesla Cybertruck у башни Трампа в Лас-Вегасе

REUTERS/Ronda Churchill Около башни Дональда Трампа в американском Лас-Вегасе, где произошел взрыв электромобиля Tesla Cybertruck с последующим возгоранием, продолжают работать криминалисты и спецслужбы, кадры с места происшествия оказались в распоряжении РЕН ТВ.
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