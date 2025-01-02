Кадры обстановки на месте взрыва Tesla Cybertruck у башни Трампа в Лас-Вегасе

REUTERS/Ronda Churchill Около башни Дональда Трампа в американском Лас-Вегасе, где произошел взрыв электромобиля Tesla Cybertruck с последующим возгоранием, продолжают работать криминалисты и спецслужбы, кадры с места происшествия оказались в распоряжении РЕН ТВ.