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«Куда опека смотрит?» Дана Борисова призналась, что колола 16-летней дочери опасный препарат

«Куда опека смотрит?» Дана Борисова призналась, что колола 16-летней дочери опасный препарат

Блондинка продолжает удивлять полной безответственностью по отношению к ребенку. Дана Борисова с дочерью Полиной соцсетиДана Борисова сумела отстоять в суде свое право на воспитание дочери после лечения от алкоголизма.

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