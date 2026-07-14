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Аргументы и Факты

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Суперракеты долетели до целей, в Киеве паника: главная новость СВО 14 июля

Суперракеты долетели до целей, в Киеве паника: главная новость СВО 14 июля

Силы ПВО за минувшие сутки перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников. Однако, как всегда, массированный налет не прошел бесследно для гражданской инфраструктуры, в связи с чем военные обещают: ответ будет жестким и неизбежным.

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