Суперракеты долетели до целей, в Киеве паника: главная новость СВО 14 июля

Силы ПВО за минувшие сутки перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников. Однако, как всегда, массированный налет не прошел бесследно для гражданской инфраструктуры, в связи с чем военные обещают: ответ будет жестким и неизбежным.
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